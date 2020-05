Al via i lavori in piazza Gramsci: il mercato si sposta in piazza Rosselli

SCARLINO SCALO – Iniziano i lavori in piazza Gramsci. Mercoledì 20 maggio parte l’intervento di riqualificazione dell’area centrale della frazione di Scarlino Scalo: la zona sarà completamente rinnovata con una pavimentazione colorata, nuovi punti luce e arredi.

Il progetto è stato cofinanziato a maggio scorso dalla Regione Toscana, attraverso Sviluppo Toscana, partecipata dell’ente che si occupa di bandi e finanziamenti, con la finalità di promuovere la creazione dei Centri commerciali naturali nei centri abitati con meno di 20mila abitanti.

L’emergenza sanitaria aveva bloccato l’avvio dei lavori e l’Amministrazione comunale di Scarlino, appena scattata la fase 2, ha dato mandato alla ditta di aprire il cantiere. Nelle prossime quattro settimane il mercato settimanale sarà spostato in piazza Rosselli per permettere all’impresa di lavorare.

«Le operazioni dovrebbero terminare entro un mese – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Luciano Giulianelli –: la ditta in un primo momento si occuperà delle fognature e dei punti luce, poi posizionerà il bitume. A quel punto la piazza dovrà restare chiusa per alcuni giorni per permettere al materiale di aderire. Subito dopo verranno installati gli arredi e lo spazio potrà essere nuovamente accessibile».