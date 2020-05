Per chi aveva prenotato un viaggio ecco i voucher rimborso «Pronti a partire in Toscana e Italia»

GROSSETO – «Per i viaggi annullati a causa del covid-19, il Governo italiano ha deciso che saranno emessi “voucher rimborso” dell’importo già pagato all’agenzia viaggi, così da “congelare” questa situazione eccezionale: «Neanche una minima parte del vostro investimento andrà quindi perduta!» affermano i titolari delle agenzie di viaggio

«Siamo pronti a ripartire appena possibile, e per offrirvi nuove avventure in sicurezza e tranquillità, inizieremo a conoscere la nostra bellissima Maremma, la Toscana e tutto il resto dell’Italia, con itinerari inediti e accattivanti, per partire non appena ce ne saranno le condizioni» concludono.