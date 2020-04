GROSSETO – Tamponi drive-thru per le donne a termine di gravidanza. Il servizio parte oggi al Misericordia, ideato dal gruppo delle Ostetriche e rivolto alle pazienti dalla 39° settimana di gravidanza e con intervento programmato, seguite dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottor Fabrizio Signore.

L’iniziativa riprende la modalità già in atto nella Asl Toscana sud est per eseguire i tamponi sul territorio, ottimizzando tempo e risorse: le donne in attesa vengono contattate dalle ostetriche per concordare l’appuntamento.

Nel giorno indicato, le pazienti si recano nel luogo in cui è stata predisposta una postazione temporanea dedicata e direttamente dall’auto viene fatto loro il tampone naso-faringeo.

Le ostetriche hanno già iniziato da una settimana a fare i tamponi presso l’ambulatorio al Misericordia (42 in 7 giorni), ma alla luce delle esigenze di maggiore tutela richiesta dal momento, è stato poi deciso di modificare e agevolare la procedura facendo affidamento al drive-thru che già per i tamponi sul territorio si è dimostrato una scelta ottimale.

Nell’area ospedaliera dedicata alla donna, nel periodo di emergenza Covid-19, tutto è stato ripensato per facilitare i percorsi di cura e l’accesso ai servizi e nel caso specifico si è voluto mettere in condizione le pazienti di poter eseguire il tampone senza doversi recare in reparto, sebbene in zona no covid, facendolo in breve tempo, in tutta comodità e sicurezza, anche venendo accompagnate.

Per lo screening sono state già contattate 35 donne e la pianificazione continuerà nelle settimane successive in base alle esigenze.