Sanificazione delle strade: a Gavorrano in azione la Vab. Nei prossimi giorni anche Sei Toscana

GAVORRANO – Sanificazione delle strade: è il sindaco Andrea Biondi a confermare gli interventi programmati in questi giorni

«Come Amministrazione Comunale ci eravamo espressi nel mese scorso sul tema della sanificazione delle strade e marciapiedi, rispondendo alla richiesta di molti cittadini gavorranesi “pur comprendendo la necessaria rassicurazione che molti cittadini ricercano nelle iniziative di sanificazione di strade, in qualità di Sindaco non ho intenzione di investire denaro pubblico in azioni generiche di dubbia efficacia secondo le autorità competenti in materia sanitaria ed ambientale, ma attueremo invece interventi specifici di sanificazione di luoghi pubblici, che valuteremo secondo le necessità e comunicheremo alla cittadinanza”».

Nel rispetto di quanto enunciato informiamo che è previsto per la prossima settimana a partire dal 6 Aprile, l’intervento straordinario di Sei Toscana per la pulizia e la sanificazione di punti specifici individuati dall’Amministrazione Comunale, che ha deciso di avvalersi del servizio opzionale proposto dal gestore unico del servizio rifiuti, prevedendo l’utilizzo di un getto di acqua e vapore ad alta temperatura, senza l’aggiunta di prodotti chimici e detergenti, in modo da assicurare l’igiene nel pieno rispetto ambientale.

Gli interventi sono programmati per Martedì nelle frazioni di Bagno, Filare e Gavorrano, mentre Mercoledì sarà la volta di Ravi, Caldana, Grilli e Giuncarico.

Per permettere agli operatori di svolgere al meglio il proprio lavoro, saranno disposti divieti di sosta nelle strade interessate.

«Sempre in questi giorni, i volontari del nucleo gavorranese della VAB, stanno eseguendo interventi più mirati nelle ore serali, in zone circoscritte, come i centri storici, sempre secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, soprattutto nell’impiego di diluizioni che garantiscono, secondo la scheda di sicurezza dei prodotti impiegati, nessun danno per l’ambiente e la salute».

«Siamo convinti che le due azioni sommate possano garantire il punto di equilibrio fra la tutela della salute pubblica ed il doveroso rispetto ambientale, secondo le raccomandazioni delle autorità competenti e nel pieno interesse della collettività, unico fine dell’Amministrazione Comunale di Gavorrano».