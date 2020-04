Coronavirus, altri due casi nel comune di Manciano

MANCIANO – Il sindaco di Manciano Mirco Morini informa ufficialmente che, su comunicazione dell’azienda Usl Toscana Sud Est, pervenuta alle ore 12 di domenica 5 aprile, sono stati riscontrati altri due casi positivi nel territorio del comune di Manciano.

“A tal proposito – spiega il sindaco – invito nuovamente tutti i cittadini, con grande senso di responsabilità a tutela della salute pubblica, a restare a casa e a uscire solo ed esclusivamente: per motivi di comprovato lavoro; per motivi di salute; per acquisto della spesa e di medicinali”.

Sarà cura del sindaco informare la cittadinanza sull’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.