Coronavirus, Carlicchi: «Le mascherine le consegni il Comune»

GROSSETO – Nel giorno in cui alcune amministrazioni comunali, anche in Toscana (leggi: Mascherine obbligatorie: qualche comune ha scelto così. Che cosa ne pensate? Multe fino a 500 euro) fanno scattare l’obbligo di indossare le mascherine, il consigliere comunale di Italia Viva a Grosseto, Rinaldo Carlicchi, lancia la proposta che anche nel capoluogo maremmano sia il Comune a distribuire i dispositivi di protezione individuale ai cittadini.

«Il comune – scrive Carlicchi – programmi un piano di distribuzione a domicilio di mascherine e appena terminato proceda con un’ordinanza sindacale per obbligare d’ indossarla in tutti i luoghi pubblici».

«Il fondo di riserva del bilancio comunale – aggiunge Carlicchi – è istituito appositamente per le emergenze, poi per le scuole chiuse il risparmio per il municipio non è di poco conto. Pensiamo alla ripartenza!».

