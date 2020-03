Confermato il consiglio comunale a Magliano «Dobbiamo approvare il bilancio di previsione»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Nonostante l’emergenza legata al Coronavirus è confermato il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio del Comune di Magliano in programma giovedì 19 marzo alle ore 15”. Lo comunica il sindaco Diego Cinelli.

“Dovremo approvare – afferma il primo cittadino – il bilancio di previsione 2020-2022 e la decisione di svolgere il consiglio comunale è indispensabile per garantire all’ente la disponibilità immediata delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la gestione dell’emergenza da Covid-19”. La necessità, dunque, è quella di agire in fretta.

“In assenza dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale – aggiunge Cinelli- l’eventuale variazione del bilancio di previsione 2020/2022 si presenterebbe legata a procedure rigide e dalle tempistiche eccessivamente lunghe rispetto alle necessità del momento. Per questo motivo l’Amministrazione ritiene doveroso procedere con l’approvazione del documento per attivare velocemente i successivi aggiustamenti legati alla necessità di fronteggiare l’emergenza e le conseguenti misure di sostegno economico alle attività e alle famiglie nella misura che sarà consentita dalle disposizioni normative emanate dallo Stato”.

Il Consiglio comunale si svolgerà nel pieno rispetto delle norme e delle distanza e sarà garantita la fruizione da parte dei cittadini con una diretta sulla Pagina Facebook dell’ente.