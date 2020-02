Gli Under 18 della Gea si svegliano troppo tardi, successo della capolista Galli Terranova

GROSSETO – La Sposta-Menti Grosseto si sveglia troppo tardi contro la capolista Galli Terranova Bracciolini nella sesta giornata di Coppa Toscana Under 18. Gli aretini, più forti fisicamente, hanno messo insieme dodici punti nella prima frazione di gioco e questo ha condizionato l’intero incontro. Le altre frazioni si sono infatti giocate punto a punto, con gli ospiti che però sono arrivate ad accumulare un vantaggio. Nell’ultimo quarto i biancorossi grossetani allenati da Pablo Crudeli, grazie ad un pressing furibondo, hanno messo insieme 23 punti con ottime azioni, ma ai valdarnesi, che si sono visti arrivare i grossetani anche a soli tre punti di ritardo, è stato sufficiente realizzare nove tiri liberi, due tiri da due e una tripla di Bruschi nel finale per portare a casa il successo. La Sposta-Menti ha avuto un buon aiuto dai lunghi Nikola Gruevski (8 punti nell’ultimo periodo) e Thomas Rocchiccioli, che insieme a Scurti ha sorretto la squadra nel terzo quarto. Una prova insomma più che sufficiente: è piaciuta la reazione finale che ha portato a giocare alla pari con il Terranuova, candidato numero uno per la vittoria del girone A.



Sposta-Menti Grosseto-Galli Terranuova Bracciolini 61-68

SPOSTA-MENTI: Battaglini 6, Luchi 6, Mazzei 4, Nencioni 7, Muntean 2, Scarpino 2, Gambelli, Briganti, Scurti 12, Rocchiccioli 10, Grilli 2, Gruevski 10. All. Pablo Crudeli.

GALLI: Bruschi 6, Pappalardo 2, Maurizi, Veneri 2, Camiciottoli 4, Sorrentino 16, Morandini 11, Nider 11, Nofri 8, Cerchiarini, Cossentino 8. All. Nardi.

ARBITRI: Posarelli e Cirinei.

PARZIALI: 7-19, 28-39; 38-52.

NOTE: usciti per falli Scurti e Sorrentino.