Impegni casalinghi per le Rappresentative provinciali: arrivano i coetanei di Massa Carrara

GROSSETO – Dopo le sfortunate partite disputate a Venturina contro i pari età della delegazione di Livorno, mercoledì 12 febbraio con inizio alle 15 tornano in campo per affrontare i coetanei di Massa Carrara, le Rappresentative della Delegazione Provinciale della Figc presieduta da Agide Rossi, Giovanissimi “B” 2006 ed Allievi “B” 2004, nel secondo turno della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Toscana della Figc presieduto da Paolo Mangini e valida per il XXXII Trofeo Toscana e VIII Torneo Regionale Marco Orlandi, manifestazione che sta riscuotendo tutti gli anni sempre più consensi in seno alle Società di tutta la Toscana.



Le partite di questo secondo turno della manifestazione Regionale, le Rappresentative Provinciali della Delegazione della Figc di Grosseto le giocheranno tra le mura amiche e saranno ospiti del Centro Sportivo di Roselle dell’Us Grosseto gentilmente messo a disposizione dalla Società unionista con Mario e Simone Ceri e le due partite verranno disputate in contemporanea sui nuovi campi in sintetico e in erba naturale, con inizio alle 15, contro i pari età della Delegazione di Massa Carrara presieduta da Andrea Antonioli, che nel turno precedente hanno perso entrambe le gare contro le formazioni della Delegazione di Lucca.

Le Rappresentative di Massa Carrara, arriveranno in mattinata al Centro Sportivo di Roselle, una comitiva di circa 50 persone, pranzerà al ristorante del Centro Sportivo e poi, accompagnate dalla società biancorossa visiteranno il centro sportivo che è uno dei più belli della Toscana, con i due campi sportivi (al momento) e tutto l’interno dalla sala conferenze, sale mediche e la foresteria. Sicuramente, indipendentemente dal risultato, sarà una grande giornata di sport.



Questi sono i convocati dalla commissione tecnica, riguardante i Giovanissimi 2006, che si dovranno trovare al centro sportivo di Roselle alle 13,30: Simone Bonucci (Albinia), Giacomo Miccoli, Niccolò Fodeni e Lorenzo Vallone (Follonica Gavorrano), Andrea Rossi (Giovanile Amiata), Cesare Nesti (Manciano), Mattia Sorvillo e Alessio Cozzatello (Massa Valpiana), Gianmaria D’Andrea, Matteo Curti e Francesco Violante (Nuova Grosseto Barbanella), Filippo Borghetti, Gianmarco Giraudo, Nicholas Muscari e Ludovico Mori (Roselle), Luis Busetta, Alessandro Frediani, Francesco Nardi e Andrei Bojinov (Grosseto 1912), Yari Angiolini (Virtus Maremma).

Questi invece sono i convocati dalla commissione tecnica, riguardanti gli “Allievi 2004” che si dovranno trovare sul suddetto impianto alle 13,30: Riccardo Fusini (Albinia), Marco Picchianti (Argentario), Elia Giansoldati e Tommaso Nelli (Follonica Gavorrano), Filippo Bonucci, Nicola Mantiglioni, Realdo Hoxha e Marco Mancini (InvictaSauro), Rares Stauciuc (Manciano), Lorenzo Cavallo e Leonardo Loffredo (Nuova Grosseto Barbanella), Niccolò Begnardi e Alessio Piani (Paganico), Lorenzo Berardini e Brjan Peralta (Roselle), Niccolò Cargiolli, Andrea Columbu, Daniele Comi e Lorenzo Falconi (Grosseto 1912), Filippo Bernardini e Federico Vichi (Virtus Maremma).

Si ricorda che tutti i convocati dovranno presentarsi muniti dei propri indumenti sportivi e provvisti di copia di certificazione medica non scaduta. Chi non in regola non potrà partecipare alle partite in programma , inoltre i calciatori della rappresentativa dei giovanissimi dovranno presentarsi muniti di scarpe da gioco per il campo in sintetico. Il responsabile delle Rappresentative è il delegato provinciale Figc Agide Rossi, dirigenti accompagnatori Federico Rossini, Enrico Silli, massaggiatore Manrico Lucchetti, medico Claudio Pagliara, selezionatori Pietro Magro e Lamberto Tognotti.