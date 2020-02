Rivali fiorentine per due rose giovanili della Gea, Under 13 contro la Pediatrica Livorno

GROSSETO – Sono tre le squadre della Gea Basketball impegnate nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana. Le prime a scendere sul parquet saranno le Under 16 di Andrea Ciolfi, che domani sabato alle 15,45 ospitano la Pallacanestro Firenze B. Sabato alle 21 in via Austria la Sposta-Menti Under 18 recupera la prima giornata di andata contro i Jokers Firenze, mentre martedì alle 21, sempre davanti al pubblico amico, disputerà la sesta di andata contro la capolista Alberto Galli Terranuova. I ragazzi di Pablo Crudeli puntano a muovere una classifica che li vede al quarto posto con 2 vittorie e 2 sconfitte.



Domenica mattina alle 9, invece, gli Under 13 di Lorenzo Morgia faranno visita alla Pediatrica Us Livorno. Rinviato al 2 marzo il confronto delle Under 14 di Luca Faragli contro il Castelfiorentino. Le geine torneranno in campo sabato 15 contro il Baloncesto Firenze. Fermi anche gli Under 15 che inizieranno la Coppa Toscana domenica 16 sul parquet del Ponsacco.