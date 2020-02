Al centro per l’impiego si presenta Lift, il modello toscano di connessione tra scuola e lavoro

GROSSETO – Il modello toscano Lift verrà presentato domani a Grosseto. Nella mattinata di venerdì 7 febbraio, nella Sala riunioni del Centro per l’impiego grossetano (via Scopetani 6), l’assessore a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione Toscana, Cristina Grieco, illustrerà il sistema toscano di connessione tra scuola e mercato del lavoro, presentando i dati relativi alla frequenza scolastica, alla formazione professionale e all’occupazione del territorio provinciale di Grosseto.

Il modello toscano è denominato Lift, acronimo di lavoro, istruzione, formazione e transizioni. Lift, tuttavia, in inglese significa ascensore. Ciò non è un caso. Uno degli scopi principali del modello toscano è infatti riattivare l’ascensore sociale in Toscana.

Con l’assessore Grieco, a Grosseto, interverranno il direttore dell’Irpet, Stefano Casini Benvenuti, ed i direttori regionali Francesca Giovani e Paolo Baldi, a capo rispettivamente del Lavoro e della Formazione ed istruzione.

All’incontro sono stati invitate le parti sociali ed economiche del territorio, operatori scolastici ed amministratori locali.

L’assessore regionale Grieco, che aprirà i lavori alle 10,30 con la relazione introduttiva, effettuerà le conclusioni attorno alle 12,30.