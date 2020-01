I footgolfer maremmani pronti al debutto stagionale con il campionato regionale

GAVORRANO – Al via la nuova stagione sportiva del FootGolf Cecina con la prima gara valevole per il campionato regionale toscano, organizzata da FootGolf Toscana e in programma domani al Golf Club Toscana “Il Pelagone”. Proprio sul “green” di casa i ragazzi del presidente Daniele Busoni cercheranno di iniziare nel miglior modo possibile la nuova stagione.



Importanti le novità di quest’anno in termini di nuovi giocatori e sponsor che domenica, al termine della gara, saranno presentati ufficialmente. La rosa dei confermati dello scorso anno si impreziosisce con l’innesto di due pedine di valore, in qualità’ di gioco ed esperienza. Infatti, da domani metteranno a disposizione del team la loro grande esperienza, Luca Ceccarini e Francesco Lombardo, ai quali il club fa un grandissimo in bocca al lupo.

Nomi noti tutti gli altri a cominciare dai due big Samuele Bogi e Paolo Matteini che tanto hanno fatto bene durante la scorsa stagione e che si auspicano di continuare su questa strada anche quest’anno. Paolo Matteini, detentore della categoria over 45, sarà affiancato da un team di “vecchietti ” di tutto rispetto, come Antonio Melillo, rimasto fuori dal podio lo scorso anno per una manciata di punti, Maurilio Ceccherini e Luca Ceccarini, dai quali non mancheranno di arrivare sicure gioie.



Soddisfazioni arriveranno di certo sia dalla categoria femminile con l’esperta Patrizia Busoni che sarà chiamata a confermare le primissime posizioni, sia dalla categoria over 55 con Giovanni Machì, detentore del titolo regionale.

Tanto è atteso anche nella categoria assoluto, in virtù delle grandi crescite tecniche dimostrate lo scorso anno da parte di Giacomo Fillini, Nicola Vasetti, Tommaso Galgani, Giovanni Bolognesi e non per ultimo del presidente Daniele Busoni.

Ecco l’elenco di tutti i nomi dei FootGolfers della rosa di FootGolf Cecina 2020:

Categoria femminile: Patrizia Busoni e Paola Pierotti

Categoria over 45: Paolo Matteini , Antonio Melillo , Maurilio Ceccherini e Luca Ceccarini

Categoria over 55: Giovanni Machì

Categoria assoluto: Samuele Bogi, Daniele Busoni, Giacomo Fillini, Nicola Vasetti, Tommaso Galgani, Giovanni Bolognesi e Francesco Lombardo