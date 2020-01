Scuola aperta al Fossombroni per studenti e genitori

GROSSETO – Il Fossombroni apre i battenti per far conoscere l’attività didattica e formativa, ma anche per dare spazio alle passioni che si possono coltivare a scuola.

Nella giornata di mercoledì 15 gennaio è previsto l’open day dell’istituto di via Sicilia, basato sui laboratori orientativi. Tanti, infatti, saranno i laboratori organizzati dai docenti, in collaborazione con gli studenti: informatica, robotica, chimica, fisica e scienze troveranno spazio nelle aule dell’istituto. A queste ci sono da aggiungere le attività didattiche riguardanti le lingue straniere: inglese, russo, spagnolo, francese, tedesco, per aiutare i numerosi studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado a capire come vengono affrontate le materie nei vari percorsi dell’offerta formativa del Fossombroni, sia per quanto riguarda il settore economico, sia per il Liceo scientifico delle scienze applicate.

I laboratori saranno attivi dalle 17 alle 19. Per quanto riguarda l’indirizzo sportivo, invece, nella palestra della scuola a partire dalle 16 si terrà una lezione di calcio con l’Usg Grosseto alla presenza del responsabile del settore giovanile Emiliano Biliotti.

Dalle 17.45 spazio anche agli sport individuali con dimostrazioni di karate, muay thai, judo, ginnastica, hip hop, cheerleading e pattinaggio. Dalle 18, infine, verranno presentate le società sportive che collaborano con la scuola.

Il Fossombroni si conferma quindi una scuola aperta, non solo verso i ragazzi che hanno intenzione di iscriversi entro il 31 gennaio, ma anche nei confronti dei propri studenti che avranno l’opportunità di cimentarsi nelle passioni che coltivano al di fuori dell’orario scolastico.

Sabato 18 gennaio, invece, a partire dalle 9, gli studenti interessati al corso sportivo potranno partecipare alla lezione diretta dai docenti di scienze motorie, con l’intervento degli esperti del settore. Per iscriversi, entro giovedì 17 gennaio, è possibile contattare i numeri 327-8779592 e 348-0856585.