Test amichevoli con Grosseto e Nuova Grosseto per le rappresentative provinciali

GROSSETO – Dopo l’entusiasmante percorso della Rappresentativa Allievi 2005 della scorsa stagione, che conquistò la finalissima di Firenze contro i padroni di casa, cosa che non accadeva da moltissimi anni, continua l’attività delle varie rappresentative Giovanissimi “B”2006 ed Allievi “B” 2004 della delegazione provinciale della Figc, presieduta da Agide Rossi, in preparazione del XXXIII Trofeo Toscana e IX Trofeo Regionale Marco Orlandi 2020, manifestazione organizzate dal Comitato Regionale Figc presieduto da Paolo Mangini.

Il delegato provinciale Figc Agide Rossi per questa stagione ha affiancato a Pietro Magro, che è già in seno alla delegazione da alcune stagioni, un nuovo selezionatore che risponde al nome di Lamberto Tognotti, un volto noto alle platee maremmane.



I primi a scendere in campo la settimana prossima e precisamente martedì 14 gennaio alle 15, saranno i Giovanissimi 2006 impegnati al centro sportivo dell’Us Grosseto a Roselle, che disputeranno una partita amichevole contro i pari età del Grosseto allenati dal tecnico Roberto Picardi.

Questi sono i convocati dalla commissione tecnica che si dovranno trovare sul suddetto impianto alle 14,15:

Simone Bonucci, Gianluca Vettori, Alessandro Cavallaro (Albinia), Giacomo Miccoli e Lorenzo Vallone (Follonica Gavorrano), Andrea Rossi (Giovanile Amiata), Cesare Nesti (Manciano), Leonardo Fulda (Marina Calcio), Mattia Sorvillo e Alessio Cozzatelli (Massa Valpiana), Gianmaria D’Andrea e Francesco Violante (Nuova Grosseto Barbanella), Filippo Lunghi e Tiziano Caminati (Orbetello), Raul Pimpinelli, Luis Busetta, Filippo Fregoli, Niccolò Generali e Mattia Steri (Grosseto 1912), Filippo Borghetti, Ludovico Mori, Gianmarco Giraudo e Nicholas Muscari (Roselle). Yari Angiolini e David Braile (Virtus Maremma).

Il giorno dopo, mercoledì 15 gennaio alle 15, sarà la volta della Rappresentativa Allievi 2004 che sosterrà sull’impianto sportivo Bruno Passalacqua in via Australia, una partita amichevole contro la formazione degli Allievi Regionale allenata da Vincenzo Vallefuoco e questi sono i convocati dalla commissione tecnica che si dovranno trovare sul suddetto impianto alle 14,15: Riccardo Fusini e Mikaia Stagnaro (Albinia), Marco Picchianti e Jonny Fanciulli (Argentario), Elia Giansoldati e Tommaso Nelli (Follonica Gavorrano), Filippo Bonucci, Nicola Mantiglioni e Nicola Di Manno (InvictaSauro), Rares Stauciuc (Manciano), Lorenzo Cavallo e Leonardo Loffredo (Nuova Grosseto), Niccolò Begnardi, Lapo Generali, Lorenzo Montorsi e Alessio Piani (Paganico), Lorenzo Berardini e Brjan Peralta (Roselle), Niccolò Cargiolli, Andrea Columbu, Daniele Comi, Lorenzo Falconi, Giacomo Papini e Daniele Salvadori (Grosseto 1912), Filippo Bernardini e Federico Vichi (Virtus Maremma).



Si ricorda che tutti i convocati dovranno presentarsi muniti dei propri indumenti sportivi e provvisti di copia di certificazione medica non scaduta. Chi non in regola sarà escluso dall’allenamento. Presentarsi inoltre muniti di scarpe da gioco per il campo in sintetico.

Il responsabile delle Rappresentative è il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, dirigenti accompagnatori Federico Rossini, Enrico Silli, massaggiatore Manrico Lucchetti, selezionatori Pietro Magro e Lamberto Tognotti, medico Claudio Pagliara.

Il delegato Agide Rossi ringrazia anticipatamente le Società Us Grosseto 1912 e Nuova Grosseto Barbanella per la gentile ospitalità.