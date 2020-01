La Grosseto Handball tende una mano ai giovani col progetto Sport per tutti

GROSSETO – Nuova iniziativa della Grosseto Handball, che ha aderito al Progetto “Sport di tutti – edizione Young”, il fondo per l’accesso gratuito allo sport per i più giovani. Un’occasione da prendere al volo per tutti. Si tratta di una iniziativa volta a consentire ai bambini e ragazzi di età fra i 5 fino ai 18 anni di praticare sport gratuitamente nelle ore pomeridiane, presso le proprie scuole in collaborazione con le società sportive accreditate; la società grossetana si è candidata anche per questa iniziativa che consentirebbe di far conoscere ulteriormente la pallamano, che tra gli sport di squadra è una delle discipline sportive più complete e tecniche in circolazione, non a caso la più diffusa in Europa e nel mondo.

Quindi l’invito è rivolto a tutte le famiglie che loro malgrado o per mancanza di risorse o per altri motivi non possono far praticare attività sportiva ai figli. L’Asd Grosseto Handball è pronta a far entrare ogni interessato nel mondo dello sport in collaborazione con il Coni che ha lanciato questo importante progetto.