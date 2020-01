Trasferimenti illustri per la Track and Field: in arrivo Nshimirimana, Fois e Rossato

GROSSETO – Nuovi tesserati di fama e un gradito ritorno per la Track and Field Master Grosseto. La società maremmana ha ufficialmente inoltrato in federazione le domande di autorizzazione al trasferimento per gli atleti Joachim Nshimirimana dell’Atletica Casone Noceto, Christian Fois dell’Atletica Toscana, Michele Rossato e Matteo Di Marzo dell’Atletica Grosseto e degli specialisti della marcia Mauro Pirino della Polisportiva Gonone Dorgali e Sandra Franceschini e Rosaria Olivieri (quest’ultima gradito ritorno tra le fila della T&F) anche loro dall’Atletica Grosseto.

“Con il trasferimento di Joachim – ha commentato il presidente Ernesto Croci sui social – si conclude il tesseramento degli atleti di scuola YMCA iniziata la stagione passata grazie alla collaborazione con il professor Giovanni Natale. Il passaggio di Nshimirimana in maglia T&F è stato possibile solo grazie a l’intervento della Tuttauto Davitti, da quattro anni sponsor della società e ditta per la quale Joachim lavora da anni. Con questi nuovi innesti la società in questa stagione punterà sul team di corsa uomini (cross, strada e staffette) e agli scudetti master della marcia sia uomini che donne. Finalmente, dopo tanti sacrifici e tanta pazienza, sta nascendo la squadra che avevo in mente quando siamo partiti nel 2015, per questa stagione serve solo un poco di fortuna e di salute, che proprio non abbiamo avuto nel 2019″.