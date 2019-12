Rigenerazione urbana, Marras: «Impegno mantenuto, altri 900mila euro per il grossetano»

GROSSETO – “In occasione della pubblicazione della graduatoria del bando regionale avevamo annunciato con soddisfazione l’arrivo in Maremma di oltre 1milione e 240mila euro per finanziare i progetti di rigenerazione urbana di quattro comuni e avevamo anche preso l’impegno di individuare altre risorse per procedere con lo scorrimento. Possiamo dire di averlo mantenuto: con questa seconda tranche da più di 6milioni di euro saranno finanziati, tra gli altri, i progetti dei comuni di Arcidosso e Santa Fiora per un valore totale di 912mila euro” spiega Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana.

Complessivamente saranno finanziati 22 interventi di riqualificazione e valorizzazioni in 19 comuni delle aree interne della Toscana, per un investimento di 6 milioni e 715mila euro. In particolare, al Comune di Arcidosso andranno 112mila euro per la ristrutturazione urbanistica del complesso ex mattatoio che prevede la demolizione e l’ampliamento dei fabbricati; e al Comune di Santa Fiora, 800mila euro per il restauro e l’allestimento museografico del Palazzo Sforza Cesarini che prevede la sistemazione delle torri, delle prigioni e la realizzazione di un punto di belvedere in cima alla torre più alta.

“Si tratta, anche in questo caso, di progetti molto interessanti – prosegue Marras – che permetteranno di rendere le strutture sicure e fruibili e di arricchire l’offerta turistica dell’Amiata. Questo bando è stato un successo sin da subito, come ha dimostrato l’alto numero di Comuni partecipanti, ed assumerà un valore ancora più rilevante quando gli interventi saranno conclusi e aree più o meno grandi del territorio saranno riqualificate e valorizzate aumentando la qualità della vita di chi le abita e l’attrattività dei nostri paesi”.