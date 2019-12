Doppio successo sul Montecarlo per le formazioni senior della Solari Handball

GROSSETO – A Santa Maria a Monte va in scena la settima giornata del campionato senior maschile di pallamano e la quarta partita della Coppa femminile Toscana, dove la formazione allenata da mister Chirone si è imposta 28-15 sulle padrone di casa della Pallamano Montecarlo. Partita mai in discussione per le maremmane che, pur prive della loro giocatrice di punta, passano agevolmente e infilano il quarto successo iridato da inizio competizione. Una squadra sempre più compatta e con meccanismi ben rodati. Gestione del gioco affidato a Seravalle e Miglianti. Maccari all’ala è sempre più spina nel fianco delle avversarie. Solido lavoro invece per De Paoli nella gestione della palla a destra dello schieramento. Ottimo il lavoro del pivot Fontani, oramai a suo agio nelle trame di gioco maremmane assieme alle compagne Turchi, terzino, e Caruso nonchè alla sorella che quando è schierata in porta non fa rimpiangere Pepi, quest’anno davvero in gran forma. Spazio e parate nel finale anche per Martuscelli. Buona la difesa con Bucciantini che si propone anche in avanti positivamente.



Montecarlo beffata anche dai ragazzi della serie BM che prevalgono 29-21. I biancorossi partono bene, poi si fanno raggiungere ma verso la fine del primo tempo trovano le misure agli avversari e chiudono in vantaggio di sei lunghezze la prima frazione di gioco. Secondo tempo sempre appannaggio dei maremmani che con una solida difesa e velocissime ripartenze e goal spettacolari aumentano il proprio vantaggio. Anche qui risultato mai in discussione. Reti pregevoli e grande gioco di squadra. Alla fine il risultato 29 a 21 per i grossetani va quasi stretto, considerate le numerose occasioni di rete sprecate.

Una bellissima partita con 14 reti di Del Giudice, 7 di De Florio e 5 di Sbardellati. A segno anche Baccetti, due reti per lui, e Nunziati. Bel lavoro della difesa e dei portieri.

Successo in trasferta anche per l’Under 17 femminile, vittoriosa sul Mugello 26 a 19. Stop ancora per le rose maschili della Under 19 e per la giovane Under 13, ma quello visto in campo fa ben sperare per il futuro.