Campionati italiani, la judoka Michelle Colanera ad un passo dal podio

GAVORRANO – Ad un passo dal podio la giovane Michelle Colanera del Nippon bu-Do di Gavorrano ai campionati italiani Esordienti B. L’atleta maremmana, dopo aver strappato il biglietto di ingresso alle finali nazionali vincendo il titolo di campionessa toscana per la sua categoria -48 kg, ha sfiorato la medaglia di bronzo, perdendo per un soffio la finale per il terzo posto non riuscendo a mantenere il vantaggio guadagnato sull’avversaria nell’ultimo minuto di combattimento: un evidente calo fisico, dovuto all’intensa gara condotta, non le ha consentito di difendersi in modo adeguato dagli attacchi dell’avversaria fino a soccombere.

La giovane judoka ha affrontato ben 5 incontri, piazzandosi nelle posizioni alte della classifica finale, e raccogliendo il miglior risultato delle colleghe toscane per questa edizione del torneo. Un risultato esaltante, purtroppo senza il coronamento della meritata medaglia, ma che rappresenta fonte di sicura motivazione per la scuola di judo gavorranese nel puntare ad un nuovo anno ricco di soddisfazioni sportive.