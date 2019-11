Maltempo, codice giallo sabato 23 novembre su gran parte della Toscana per pioggia, vento e mare agitato

FIRENZE – Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalle prime ore della giornata di domani, rinforzo del vento di scirocco con forti raffiche in Arcipelago, lungo la costa centrale e meridionale, sul monte Amiata e sui crinali delle colline retrostanti la costa centro meridionale. Moto ondoso in aumento fino a mare agitato o localmente molto agitato in serata sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo scirocco.

Per questo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia, vento e mare agitato valido per l’intera giornata di domani, sabato 23 novembre, che interesserà tutta la Toscana, ad eccezione della provincia di Arezzo e della parte nord della provincia di Firenze (Mugello e Val di Sieve).

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.