MAGLIANO IN TOSCANA – Un cellulare, dei pantaloni, vestiti. È quel che è stato trovato tra il fango e la vegetazione nella zona di Montiano, nel comune di Magliano in Toscana. Nella zona è crollato un piccolo ponte di una strada consorziale, e la viabilità è interrotta. Non è chiaro da dove vengano gli indumenti e il cellulare. Gli oggetti potrebbero essere stati semplicemente persi nei boschi nei giorni scorsi, oppure l’acqua potrebbe aver portato via qualche giaciglio occasionale di qualcuno che prima di mettersi in salvo non è riuscito a salvare anche le proprie cose.

Sempre a Magliano in Toscana, il sindaco Diego Cinelli e gli assessori, dopo un sopralluogo sul territorio comunale, hanno riscontrato alcune criticità soprattutto sulla viabilità rurale, nello specifico allagamenti, frane e, in alcuni tratti, strade erose.

Un problema più serio si è verificato a Pereta dove si è aperta una voragine in un parcheggio e due auto sono rimaste incastrate. Per questi motivi e visto il nuovo bollettino emesso dal Cfr, il Centro funzionale regionale, il sindaco dispone per domani la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale.