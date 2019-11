Pesca e prodotti ittici: la valorizzazione inizia dal logo. Online l’avviso pubblico per la realizzazione della grafica

GROSSETO – “La valorizzazione della pesca e delle specialità ittiche locali inizia dalla creazione di un logo, cui seguiranno eventi e iniziative con le scuole”. Ad annunciarlo, il Comune di Grosseto, che comunica che è online l’avviso pubblico per individuare un operatore economico (un’impresa iscritta alla Camera di commercio) cui affidare l’incarico per la creazione del logo e una linea grafica coordinata per il progetto approvato dalla Regione Toscana nell’ambito degli aiuti previsti dalla misura FEAMP 5.68 “misure a favore della commercializzazione” all’interno della programmazione FEAMP 2014-2020.

L’obiettivo dell’avviso pubblico è quello di individuare un logo che contraddistingua, identifichi e sintetizzi il vasto programma di eventi, orientati a garantire un incremento della conoscenza del prodotto ittico da parte del pubblico locale e non solo, con un focus sul mondo della pesca e le sue specialità locali: si tratta di un calendario di appuntamenti – che prenderà il via nei prossimi mesi – caratterizzato da un ciclo di eventi/show cooking, attività ludico didattica e ricreativa nelle scuole e con i Gas, realizzazione di gadget e video promozionali. Intanto, il primo passo è la creazione del logo e della linea grafica coordinata.

La proposta, completa di tutti i requisiti richiesti, dovrà pervenire al Comune di Grosseto – Ufficio Protocollo, piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto, in un plico sigillato con la dicitura “Avviso pubblico per l’ideazione del marchio/logo tipo e di una linea grafica coordinata – Non aprire”, entro la data di lunedì 18 novembre, alle ore 12 (farà fede il numero e la data di protocollo che sarà apposto sul plico e non la data di spedizione).

L’affidatario sarà selezionato sulla base di una valutazione comparativa degli elaborati progettuali che perverranno entro i termini e l’affidamento sarà fatto a favore del soggetto che avrà presentato la proposta progettuale ritenuta migliore a giudizio di una commissione appositamente individuata.

Per tutte le informazioni, il bando e gli allegati sono consultabili al link.

“Questo è un primo avviso per la ricerca di operatori economici con cui intraprendere una collaborazione al quale ne seguiranno ulteriori per la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal progetto – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi -. Questo finanziamento regionale si aggiunge ad altri già ottenuti dall’amministrazione comunale a beneficio delle attività produttive. Le finalità che ci siamo prefissati di raggiungere sono la crescita del pubblico di riferimento per il prodotto ittico, l’incremento del turismo con conseguente maggiore opportunità di lavoro e il rilancio della filiera corta”.

L’amministrazione comunale di Grosseto si è infatti aggiudicata 150mila euro nell’ambito del progetto Feamp. Come da progetto, i finanziamenti che l’amministrazione comunale si è meritata andranno a sostenere la realizzazione di cinque show cooking, l’attività ludica e didattica a tema rivolta alle scuole primarie, una serie di eventi tutti dedicati al gusto, la produzione di materiale promozionale sempre legato ai prodotti ittici del nostro territorio e alla promozione del mondo della pesca.

Il finanziamento si aggiunge a quello, sempre di 150mila euro, che il Comune di Grosseto si è aggiudicato nei mesi scorsi grazie alla partecipazione al bando emesso dal Flag “Costa degli Etruschi” finalizzato allo sviluppo costiero del territorio, che vede la collaborazione tra i Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Magliano, oltre che di associazioni e operatori privati del settore pesca e acquacoltura. Tutti questi soggetti hanno unito le forze in una Ats, associazione temporanea di scopo, con a capo Far Maremma.