Sette anni fa la tragedia del ponte sull’Albegna: la Maremma ricorda le tre vittime

MAGLIANO IN TOSCANA – Il crollo del ponte sull’Albegna costò la vita, il 12 novembre 2012, a Paolo Bardelloni, Maurizio Stella e Antonella Vanni. Anche quest’anno, domenica 10 novembre, quella tragedia che scosse tutta la Maremma sarà ricordata con la celebrazione organizzata dalla Uisp e alla quale parteciperanno tutte le istituzioni coinvolte.

Così, ancora una volta, saranno presenti gli amministratori di Magliano in Toscana, ma anche dei comuni limitrofi: Orbetello e Manciano. Tutti territori chiamati in causa sia dalla fragile viabilità in questa zona che dalle piene del fiume Albegna. Attesa anche la presenza del senatore Roberto Berardi e del presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

A salutare le famiglie il gruppo di ciclisti del Free Bikers Pedale Follonichese, la società della quale Maurizio Stella era presidente: guidati da Aldo Pacini partiranno dal Golfo e arriveranno sul ponte per ricordare l’amico Maurizio e gli altri dipendenti dell’Enel tragicamente scomparsi. Appuntamento alle 11,30.