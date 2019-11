Tir si ribalta nella fossetta: arrivano i vigili del fuoco con l’autogrù

MAGLIANO IN TOSCANA – Incidente stradale sulla strada provinciale 160 tra San Donato e Magliano in Toscana.

Un autoarticolato che trasportava vino, per cause imprecisate, è uscito di strada ribaltandosi nella fossetta laterale. L’autista del mezzo pesante risulta incolume. Sul posto la prima partenza del distaccamento di Orbetello dei vigili del fuoco al quale si sta aggiungendo l’autogrù di Grosseto per la rimozione del mezzo pesante.

Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto in arrivo i carabinieri per ripristinare la viabilità.