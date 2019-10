Marketing 4.0, ecco il corso di Eurobic e Cna: al via le iscrizioni

GROSSETO – Conoscere i segreti del marketing è possibile con il corso finanziato dalla Regione Toscana e realizzato dall’agenzia formativa Eurobic Toscana sud e Cna Servizi.

“Il marketing 4.0: introduzione del digitale per la promozione della propria azienda nell’ambito del KSC& Entrepreneurship 4.0 Knowledge-Skills-Competences 4.0 nella roadmap per l’economia digitale nella Toscana Sud – Siena/Grosseto è il titolo completo del percorso formativo che prevede 24 ore di formazione e 20 di consulenza.

Sono dieci i posti disponibili, destinati a imprenditori e lavoratori di aziende toscane, e le iscrizioni saranno aperte fino al 20 novembre prossimo.

Il corso tratta le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e vuole fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per compiere scelte di innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale.

Il tema approfondito sarà il marketing 4.0 in linea con i nuovi comportamenti dei consumatori in modo da migliorare la promozione della propria attività.

Le lezioni si terranno nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96, indicativamente nei mesi di novembre e dicembre.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Cna Servizi: 0564 4711 – e.dolci@cna-gr.it