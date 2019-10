AtWork cerca-trova lavoro: architetti, agronomi, contabili, fabbri, massaggiatori, ingegneri…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 81 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: food and beverage manager (2), imprenditore o responsabile di piccolo esercizio nella ristorazione (1), ingegnere edile (1), ingegnere idraulico (1), architetto (1), agronomo (2), tecnico delle telecomunicazioni (1), tecnico meccanico (1), geometra (1), tecnico del montaggio elettrico (1), infermiere (1), contabile (1), contabile di magazzino (1), agente di assicurazioni (1), approvvigionatore e responsabile acquisti, tecnico commerciale (1), tecnico del marketing (1), addetto alla segreteria, impiegato amministrativo, addetto all’accoglienza (1), addetto alla reception negli alberghi (2), receprionist (2), addetto ufficio acquisti (1), addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate (1), magazziniere consegnatario (1), addetto alla contabilità del magazzino (1), assistente alla vendita (1), commesso di banco (2), promotore di vendite a domicilio (1), operatore di telemarketing (1), aiuto cuoco di ristorante (2), cuoco di ristorante (2), cuoco capo partita (1), aiuto cameriere ai piani (2), governante in esercizi alberghieri (2), maitre d’hotel (1), aiuto cameriere di ristorante (1), cameriere di ristorante (3), cameriere di sala (1), sommelier (1), barman (1), operatore socio sanitario (1), parrucchiere per signora (3), massaggiatore estetico (1), badante (3), muratore in mattoni (2), idraulico (1), carrozziere (1), fabbro ferraio (1), riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali (1) elettricista manutentore di impianti (1), fornaio panificatore (1), pasticcere artigianale (1), montatore di mobili (1), tinteggiatore di valigeria (1), pellettiere (1), addetto a macchinari per la produzione in serie di articoli in pelle (1), autista di autobus (1), conducente di autobetoniera (1) conduttore di macchinari per il movimento a terra (1), escavatorista di cava (1), palista (1), conducente di escavatrice meccanica (1), tuttofare d’albergo (1), addetto alle pulizie di interni (1). Info e approfondimenti a questo LINK.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca per assunzione a tempo indeterminato un pizzaiolo esperienza forno a elettrico per pizze a teglia no alloggio pat b automunito (cod11274)

Pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11304), un lavapiatti (cod 11305) e un cameriere per extra (cod 113069) non alloggio personale della zona o zone limitrofe pat b automuniti

Campeggio nella zona della rocchette ricerca per contratto a tempo indeterminato una reception con esperienza obbligatoria nei social media marketing buona/ottima con esperienza di accoglienza lingua tedesca e inglese pab a automunita (cod 11347)

Pubblico esercizio a Civitella Paganico ricerca per contratto e tempo determinato un cuoco per preparazione antipasti (cod11348) e un cameriere di sala con esperienza di gestione della sala (cod 11349) da ottobre 2019 con alloggio per entrambe le figure

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca per la prossima stagione un cuoco/a da marzo 2020 con esperienza nel settore pat b (cod 11350)

Struttura alberghiera a Monte Argentario ricerca una figura al ricevimento (front desk agent senior /booking and sales agent revenue) il candidato dovrà conoscere in maniera ottima l inglese e preferibilmente una seconda lingua (tedesco o francese) si richiede esperienza di back office con conoscenza sistemi operativi quali booking engine e channel mananger e creazioni pacchetti , conoscenza della contrattistica con agenzia e T.O periodo da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 10 mesi , i colloqui inizieranno ad ottobre 2019 e una segretaria ricevimento e cassa con esperienza pluriennale di front office e ottima conoscenza della lingua inglese e una seconda lingua tra francese e tedesco buona

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un cuoco/a con esperienza pluriennale nel settore di cucina di pesce per i weekeend, le feste e inizio stagione febbraio 2020 (cod11363)

Pubblico esercizio vicino A Marina di Grosseto ricerca per extra un aiuto cuoco/a esperto in antipasti e fritture pat b automunito (cod 11365)

Pubblico esercizio a Fonteblanda ricerca per i weekeend, sostituzioni e poi da aprile a ottobre un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore (cod 11380) e una barista/banconiera con esperienza di caffetteria e minima conoscenza di cocktails (cod 11381)no alloggio pat b automuniti

• Albergo 4 stelle in località Cala Piccola a Porto Santo Stefano (Monte Argentario) seleziona una figura al ricevimento per la prossima stagione 2020 (front desk agent senior / booking and sales agent/revenue). Si richiede esperienza di back office con conoscenza di PMS e di sistemi operativi quali booking engine e channel manager e capacità di creazione e gestione e caricamento di pacchetti e offerte su sito web e su booking engine. Conoscenza della contrattualistica con agenzie e T.O. Conoscenza delle principali OTA’s. Oltre alle caratteristiche tecniche e professionali, sono molto importanti le caratteristiche attitudinali (correttezza, puntualità, affidabilità, impegno, capacità di stare in gruppo, rispetto dei ruoli, ecc..). Periodo da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 10 mesi. Si richiede: patente B, conoscenza lingua inglese ottima e preferibilmente di una seconda lingua (tedesco-francese); capacità comunicativa/relazionale; età fino a 49 anni. Si offre vitto e alloggio. Costituiscono titoli preferenziali esperienze nel settore alberghiero. Inviare curriculum a stefaniamarconi@torredicalapiccola.com.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

INFERMIERI – Sono 12 gli infermieri ricercati in Maremma dalla Asl: 3 a Grosseto, 6 tra Massa Marittima, Orbetello e Follonica, e 3 a Pitigliano. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività infermieristica destinata a pazienti degenti presso il presidio ospedaliero di Grosseto a gestione diretta dell`ASL. Il/la candidato/a si occuperà di soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica degli utenti afferenti al pronto soccorso (osservazione breve intensiva). E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare destinato a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; assicurazione RC; buoni doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); automunito/a. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato.

FISIOTERAPISTA presso ASL di Manciano – Il candidato dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle disabilità dell`età adulta e lavorare su disabilità complesse e segmentarie. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea in Fisioterapia da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all’albo dei professionisti da produrre in sede di colloquio di selezione; esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN; assicurazione RC; disponibilità a lavorare full time in orario diurno suddiviso su 6 giorni settimanali; automunito/a; preferibilmente domicilio a Manciano o nelle zone limitrofe. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato full time.

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO -Le sedi: Grosseto, Arezzo, Siena. Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti sanitari dell’Asl. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all’eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. Il profilo: il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all’albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione; buoni doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); automunito/a; requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Il contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato.

ASSISTENTE SOCIALE – Sono 4 gli assistenti sociali ricercati in Maremma. Il Coeso ricerca un assistente sociale su Grosseto e la Asl ricerca un assistente sociale su una delle sue sedi (Grosseto, Arezzo e Siena) e due a Orbetello. Il candidato dovrà operare all`interno di una équipe multidisciplinare per progetti dedicati a tematiche sociali. Si occuperà dunque di osservare e intervenire, secondo le sue competenze, in contesti territoriali e ambulatoriali. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:laurea di Assistente sociale da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all`albo degli assistenti sociali da produrre in sede di colloquio di selezione; esperienza pregressa o tirocinio in servizi sociali pubblici; buoni doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure; disponibilità a lavorare su turni diurni; automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato.

OSTETRICA/O – La Asl ricerca due ostetrici/che per la sede di Grosseto. Il/la candidato/a dovrà operare presso presidio Ospedaliero e/o territoriale e si occuperà della diade madre-bambino in sala parto, reparto e in base alle esigenze interne anche sul territorio presso presidi ambulatoriali e consultori. E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del paziente. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea in Ostetricia da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione al collegio professionale di competenza da produrre in sede di colloquio di selezione; preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo; disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); automunito/a; domicilio in provincia di Grosseto o nelle zone limitrofe. Requisito preferenziale aver conseguito il corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato.

OPERAI/E in team tecnico – Azienda leader nel settore Energy ricerca personale operativo per attività di esercizio, manutenzione, rinnovo e sviluppo di linee elettriche aeree e in cavo interrato, o di stazioni elettriche di trasformazione. Mansioni: controlli tecnici, ispezioni e manutenzioni su impianti e componenti; pronto intervento (ricerca guasti, messa in sicurezza, ripristino funzionalità impianti); presidio straordinario degli impianti e manovre in locale, supporto per l analisi dei guasti; gestione e sorveglianza forniture e contratti d’appalto; esecuzione collaudi e accettazione lavori. Si ricercano candidati in possesso dei seguenti requisiti: residenza geografica circa 50 km dalla sede di lavoro (per motivi organizzativi legati alla reperibilità in servizio); diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, quale: Istituto Tecnico elettromeccanico, elettronica ed elettrotecnica, elettronico, elettrotecnico, meccanica-meccatronica ed energia, meccanico; Istituto Professionale quinquennale elettrico, elettronico, manutenzione ed assistenza tecnica, meccanico, sistemi energetici, industria e artigianato. Possesso patente B. Disponibilità a lavorare in quota. Possono candidarsi alla seguente ricerca anche candidati privi di esperienze quali neo-diplomati e profili junior. Costituiscono un titolo preferenziale: esperienza lavorativa pregressa preferibilmente maturata in ambito elettrotecnico (presso ditte di impianti elettrici, imprese, studi di progettazione, ecc..). Completano il profilo ottime capacità relazionali, di lavoro in team, attenzione alla sicurezza, proattività e orientamento al risultato. Si offre contratto di apprendistato professionalizzante/contratto a tempo indeterminato. La tipologia contrattuale sarà commisurata al grado di esperienza del candidato scelto. Sede: Grosseto.

IDRAULICI – Per azienda settore manutenzione industriale selezioniamo periti termotecnici che abbiano competenze ed esperienza nell’installazione dei condizionamenti, sia in ambito civile che industriale. Le risorse ideali sono in possesso del Diploma di tipo tecnico industriale e/o equipollenti ed hanno avuto precedente esperienza in qualità di idraulico e/o termotecnico. Luogo di lavoro: Grosseto e provincia.

ELETTROMECCANICI – Per azienda settore installazione di impianti, selezioniamo periti tecnici industriali ed elettrici, per cablaggio e assemblaggio di centraline termoelettriche e automazione industriale. La risorsa ideale è in possesso di un Diploma tecnico industriale, ha una buona conoscenza degli schemi elettrici e disegni meccanici e utilizza programmi informatici, quali AutoCAD. Completano il profilo una precedente esperienza nel cantiere e la conoscenza di elementi di automazione industriale. Luogo di lavoro: Grosseto e provincia.

CONSULENTE ADDETTO/A ALLE VENDITE – Per nota azienda italiana, leader nel settore del bedding, selezioniamo addetti/e alle vendite. Il candidato ideale possiede spiccate doti relazionali flessibilità mentale attitudine alla consulenza nella vendita e ottima dialettica. Sarà considerato requisito preferenziale l’aver maturato delle pregresse esperienze in mansioni legate al rapporto con il pubblico (non necessariamente di vendita). Part time 30h dal lunedì al sabato. La risorsa ideale possiede spiccate doti relazionali, flessibilità mentale, attitudine alla consulenza nella vendita e ottima dialettica. Sarà considerato requisito preferenziale l’aver maturato delle pregresse esperienze in mansioni legate al rapporto con il pubblico. Richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua inglese e titolo di studio accademico.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Oppure è possibile candidarsi direttamente online sul sito careers.alispa.it.

INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR – La risorsa si occuperà dello studio del progetto, della commessa, tempi, costificazione, controllo di gestione etc. Indispensabile essere in possesso della laurea triennale o magistrale in Ingegneria Gestionale, preferibile breve esperienza nella mansione. Disponibilità a brevi trasferte nazionali. Zona di Lavoro: Grosseto. Orario: Full Time. Contratto da definire in base al profilo.

INGEGNERE ELETTRICO/ELETTROMECCANICO JUNIOR – La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della progettazione elettrica. Indispensabile essere in possesso della laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettrica o Elettromeccanica, preferibile breve esperienza nella mansione. Disponibilità a brevi trasferte nazionali. Zona di Lavoro: Grosseto. Orario: Full Time. Contratto da definire in base al profilo.

IMPIEGATO TERMOTECNICO – ALI FIliale di Grosseto cerca per azienda cliente operante nel settore dell’impiantistica industriale e civile un impiegato termotecnico. La figura ricercata si occuperà dell’elaborazione dei preventivi per le realizzazioni degli impianti idraulici commissionate all’azienda e, in stretta collaborazione con il reparto ingegneria, della progettazione degli impianti in oggetto. Richiesta tassativamente esperienza nel ruolo in ambito idraulico, disponibilità full time ed a sostenere un periodo a tempo determinato di prova, con prospettive. CCNL Metalmeccanica Artigianato, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

INGEGNERE INFORMATICO NEOLAUREATO – Per nostra azienda cliente siamo alla ricerca di un Ingegnere Informatico neolaureato per svolgere attività di programmazione. Il candidato sarà coinvolto in attività di analisi, sviluppo e implementazione di software aziendali. Richiesto titolo di laurea in Ingegneria Informatica, completano il profilo: buona capacità relazionale e di lavoro in team, forti competenze analitiche, propensione al problem solving e al raggiungimento degli obiettivi, pro-attività e flessibilità. Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione stabile. Orario indicativo 8,30 – 18,30 con pausa pranzo dal lunedì al venerdì, 8,30-11 il sabato mattina. Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

PERITO ELETTRICO/MECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito veicoli industriali un perito elettrico o meccanico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza lavorativa in elettromeccanica od in oleodinamica, oppure ha una formazione scolastica in ambito elettrico o meccanico. La figura sarà adibita alla riparazione ed installazione di veicoli industriali. Si richiede propensione al lavoro manuale ed in particolare in officina meccanica, disponibilità ad effettuare un periodo di prova a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

RESPONSABILE ACQUISTI – La risorsa, riportando direttamente alla Direzione Amministrativa avrà il compito di gestire il processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In particolare avrà il compito di: definire le caratteristiche dei prodotti da acquistare e negoziare il budget di approvvigionamento; ricercare e selezionare nuovi fornitori e gestire il portafoglio degli storici

Condurre le trattative di acquisto; pianificare gli acquisti dal punto di vista operativo; monitorare la relazione con i fornitori. Si richiede: buona conoscenza del mercato delle materie prime; buona conoscenza delle tecniche di negoziazione; conoscenza di pianificazione della produzione industriale e delle regole di approvvigionamento; competenze di logistica, trasporti e gestione containers; capacità di intrattenere relazioni positive con fornitori nazionali ed esteri; inglese fluente; ottima conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a trasferte. Saranno considerati elementi graditi e qualificanti: conoscenza delle logiche di project management; competenza nella creazione di budget di area; conoscenza dei principali sistemi ERP; titolo di studio universitario in discipline economiche o in ingegneria gestionale. L’azienda offre un’assunzione a tempo indeterminato ed un inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

ADDETTO ALLE CONSEGNE E MAGAZZINIERE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un addetto alle consegne ed al magazzino. Il candidato ricercato ha consolidata esperienza nelle consegne, carico/scarico e movimentazione merce. Richiesto patentino per il muletto e disponibilità immediata. Orario tempo pieno Lun-Ven. Inquadramento 5°Liv CCNL Commercio.

AIUTO MAGAZZINIERE – Si recluta un giovane anche alla prima esperienza di lavoro per svolgere la mansione di aiuto magazziniere e aiuto commesso al pubblico. Il candidato ideale ha una forte attitudine ed interesse per svolgere questo tipo di mansione, una normale capacità di movimentare a mano dei manufatti e la dimestichezza a lavorare in un ambiente di grandi dimensioni che si interfaccia con l’ambiente esterno. Preferibile il possesso di un diploma anche triennale di un istituto superiore. Gradita la residenza nel comune di Gavorrano o zone limitrofe. Il primo contratto a tempo determinato è finalizzato ad una assunzione fissa. Non è indispensabile il possesso del patentino di mulettista. Verrà fatto acquisire tramite un apposito corso.

ADDETTO AL BACK OFFICE e AGLI ORDINI per l’ufficio export. La persona si occuperà della gestione ordini (inserimento ordini e fatturazione) operando come referente interno per il cliente, analisi e gestione del materiale da spedire, gestione resi e reclami, controllo pagamenti e sollecito insoluti. Si richiede pregressa esperienza nel ruolo. Previsto iniziale inserimento in somministrazione. Orario di lavoro tempo pieno dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Cinigiano.

PERITO MECCANICO oppure ELETTROMECCANICO anche senza esperienza di lavoro purché neodiplomato. La figura professionale si occuperà di redigere bandi di gara, della preventivazione e della parte tecnica all’interno di una azienda del settore metalmeccanica industria. Si prevede un periodo formativo finalizzato alla stabilizzazione. Luogo di lavoro zona Cinigiano.

INGEGNERI – Un INGEGNERE GESTIONALE ed un INGEGNERE ELETTROMECCANICO anche in possesso della triennale anche senza esperienza di lavoro purché neolaureati. Le due figure professionali si occuperanno della preventivazione, direzione lavori, parte tecnica all’interno di una azienda che realizza impianti elettrici a livello industriale. Si prevede un periodo formativo finalizzato alla stabilizzazione. Luogo di lavoro Grosseto.

PERITO AGRARIO/AGRONOMO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito agricolo un Perito Agrario o Agronomo. La figura ricoprirà il ruolo di Commerciale, addetto alla ricerca di nuovi clienti ed alla fidelizzazione dei clienti in portafoglio, per la vendita di prodotti per l’agricoltura presso aziende agricole clienti. Dovendo svolgere il ruolo di consulente commerciale si richiede consolidata esperienza e conoscenze come agronomo. Si offre assunzione da dipendente a tempo determinato di prova finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, orario full time, luogo di lavoro Grosseto. Inquadramento commisurato al candidato prescelto.

TERMOIDRAULICO IDRAULICO con esperienza o nel settore civile o industriale della termoidraulica, lattoneria, climatizzazione, energie alternative. Il candidato ideale è una persona seria ed educata che svolgerà l’attività presso le abitazioni civili dei clienti. Luogo di lavoro Santa Fiora. Contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. CCNL di categoria.

ADDETTO UFFICIO TRIBUTI con esperienza nella mansione presso l’UFFICIO TRIBUTI di una AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. Si richiede laurea in discipline giuridico economiche, esperienza in ambito fiscale tributario, ottima conoscenza dei principali sistemi informatici. Luogo di lavoro zona Amiata. Contratto di lavoro a tempo determinato.

TECNICO MANUTENTORE CIVILE CALDAIE E CLIMA – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Tecnico addetto alla Manutenzione di Caldaie e Climatizzatori a livello Civile. La figura si occuperà della manutenzione di climatizzatori Toshiba e Caldaie Beretta a domicilio, presso i clienti aziendali nelle province di Grosseto e Siena. Si richiede esperienza consolidata nel ruolo, disponibilità a spostarsi sul territorio con mezzo aziendale, e costituirà requisito preferenziale il possesso del patentino FGAS. Orario full time, sede di lavoro Grosseto. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato all’assunzione stabile.

IDRAULICO INDUSTRIALE – ALI Filiale di Grosseto ricerca Idraulici con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti idraulici a livello industriale. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Si offre alloggio in zona.

ELETTRICISTA INDUSTRIALE – ALI Filiale di Grosseto ricerca Elettricisti con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti elettrici a livello industriale. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Si offre alloggio in zona.

PERITO ELETTRICO/MECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito veicoli industriali un perito elettrico o meccanico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza lavorativa in elettromeccanica od in oleodinamica, oppure ha una formazione scolastica in ambito elettrico o meccanico. La figura sarà adibita alla riparazione ed installazione di veicoli industriali. Si richiede propensione al lavoro manuale ed in particolare in officina meccanica, disponibilità ad effettuare un periodo di prova a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE oppure OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE per l’assistenza domiciliare nella zona Massa Marittima e Montieri. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. CCNL di Categoria.

ELETTRAUTO, ELETTRONICO, MECCATRONICO con esperienza nel ruolo per lavori di riparazione/installazione accessori elettrici/meccanici, trasformazione allestimenti settore automotive, oleodinamica, manutenzione delle gru sugli autocarri. È richiesta la conoscenza lettura disegni elettrici. In alternativa si valuta persona giovane di età con titolo di studio tecnico con una marcata propensione a questo tipo di lavoro con una ottima manualità. Contratto di lavoro tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Luogo di lavoro Grosseto.