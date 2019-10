Ultimi buoni risultati per i marciatori dell’Atletica Grosseto ai campionati di società

GROSSETO – Si chiude con una serie di buoni risultati la stagione agonistica per i marciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nell’ultima tappa dei Societari a Grottammare (Ascoli Piceno), la rappresentativa della Toscana vince il Trofeo delle regioni giovanile grazie anche alla sesta posizione del maremmano Matteo Pifferi con il tempo di 9’43” sui 2 chilometri nella gara dei ragazzi, quella dedicata alla categoria under 14, in cui si piazzano Alessio Nocentini, quindicesimo in 10’38”, e Filippo Gorelli, sedicesimo con 10’41”. Tra gli allievi (under 18), nella prova valida per il tricolore individuale, finisce al diciassettesimo posto il grossetano Thomas Borzi in 51’21” al termine dei 10 chilometri.



Al femminile le ragazze Viola Costa e Cecilia Fiorillo chiudono rispettivamente ventisettesima (11’24”) e trentatreesima (11’33”), invece la cadetta Arianna Cipriani è quarantesima in 24’11” sui 4 chilometri. Tutti i giovani specialisti sono allenati dal tecnico Fabrizio Pezzuto. Ancora in evidenza le atlete master, con il primo posto di Rosaria Olivieri tra le SF55 in 1h05’58”, mentre Sandra Franceschini coglie la terza posizione SF45 nel tempo di 1h00’10”. Le classifiche di società vedono il team biancorosso quinto con le donne della formazione juniores.