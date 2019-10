Triathlon sprint, ottime prestazioni degli atleti della Sbr3 a Città di Tirrenia

GROSSETO – Ben sette atleti della Sbr3 Triathlon al 17esimo Triathlon sprint Città di Tirrenia, evento che chiude di fatto la stagione della multidisciplinare nuoto-bici-corsa. Valida come prova unica per il campionato toscano assoluto e di categoria, la manifestazione ha visto alla partenza circa 250 atleti di tutte le società toscane. Il percorso, completamente pianeggiante, prevedeva 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 di corsa.

Gli alfieri della Sbr3 Triathlon del presidente Marco Baldo hanno voluto onorare al meglio questa ultima gara stagionale: Emma Lucherini, Lorenzo Tidu, Federico Bernini, Alessio Seripa, Andrea Zini, Stefano Zini e Alessio Cavalletto. Primo del nutrito gruppo maremmano con il tempo di 1 h 04′, Alessio Seripa 37esimo assoluto e settimo nella categoria M1, mentre Alessio Cavalletto giunge 37esimo e quinto nella categoria S4. Stefano Zini chiude con qualche rammarico sfiorando il podio nella categoria M4 ma termina una stagione agonistica in netto crescendo. Prove convincenti per Bernini e Tidu alla loro prima esperienza nella triplici con buoni riscontri cronometrici ma soprattutto eccellenti sensazioni finali.

Ma i risultati migliori arrivano da Andrea Zini e Emma Lucherini. Andrea chiude una gara perfetta in 57esima posizione assoluta ma soprattutto secondo nella cat M 4 a pochi secondi dal gradino più alto del podio, mentre Emma finirà quarta assoluta e prima nella categoria S 1 fregiandosi il titolo di campionessa toscana. Chiude la giornata di Triathlon della società grossetana l’eccellente prestazione di Bruno Pirrotta impegnato nella gara di triathlon olimpica di Tuoro sul Trasimeno dove chiuderà secondo nella sua categoria.

Termina così una stagione sulla triplice distanza ricca di eventi organizzati dalla Sbr3 come la kermesse di Marina di Grosseto, il triathlon di Castiglione della Pescaia e decine di manifestazioni in Italia e all’estero dove gli alfieri del presidente Marco Baldo si sono sempre fatti onore.