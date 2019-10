Pattinaggio, al Cus Albinia il Leone d’Argento per il secondo anno con Lucrezia Zago

ALBINIA – Nella sala consiliare del comune di Orbetello il 17 è stato consegnato il Leone d’Argento, premio ai migliori atleti delle società sportive locali che si sono distinti in Italia e nel Mondo. Per il secondo anno consecutivo il Cus Albinia si è distinto ed ha ricevuto questo prestigioso, voluto dall’assessore allo sport Matteo Mittica per rendere omaggio alle realtà sportive locali; a rendere onore alla società storica albiniese l’atleta Lucrezia Zago che è stata premiata dal Sindaco Casamenti. A Lucrezia vanno i complimenti delle insegnanti e del direttivo.