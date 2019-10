Il Bsc chiude la stagione con un ko: Padule campione regionale under 12

GROSSETO – Si è conclusa l’attività agonistica del Bsc Grosseto per l’anno 2019 con la finale della Coppa Toscana per la categoria Under 12.

Sul campo di Sesto Fiorentino si sono affrontate le squadre del Padule, squadra di casa, i Galli del Bsc Grosseto, qualificate di diritto in quanto prima e seconda in campionato, insieme alle squadre di Livorno e Arezzo. Nelle due semifinali il Padule vinceva di misura 5-4 con l’Arezzo, mentre il Bsc Grosseto superava agilmente il Livorno. I ragazzi del Grosseto però venivano poi sconfitti in finale dal Padule Baseball in una partita dominata e decisa all’ultimo solo da sfortunati episodi.

Stagione comunque da incorniciare per il Bsc Grosseto, quarta società italiana di baseball per risultati sportivi giovanili e di gran lunga la prima in Toscana.