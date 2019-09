Campionati italiani, i giovani della Canottieri Orbetello portano via quattro medaglie

ORBETELLO – Quattro medaglie in tre categorie per gli atleti della Canottieri Orbetello ai campionati italiani di società nelle acque del lago di Pusiano, vicino Como. La società lagunare allenata da Alessio Marzocchi, lasciata in consegna da Bruno Santi, si è presentata con sei tesserati per un totale di quattro equipaggi in acqua, lasciando il segno con quattro metalli preziosi.



Una medaglia di bronzo è arrivata nel doppio Senior di Dino Pari e Rocco Terramoccia che vincono la qualificazione facendo registrare il miglior tempo; in finale, dopo una chiusura al cardiopalma e l’attesa del photofinish, sono terzi per soli 2 centesimi dall’argento. Nelle gare nazionali riservate alle categorie giovani sono medaglia d’oro Gaia Coccoluto e Simona Benedetti nel doppio femminile cadetti, Brando Mariani è medaglia d’ argento nel singolo 7.20 Allievi C e Giordano Marini ottiene la quarta posizione sempre nel singolo 7.20 Allievi C. Il fine settimana di Pusiano vedeva in gara anche le rappresentative regionali, per la Toscana Gaia Coccoluto e Simona Benedetti sono medaglia di bronzo nel doppio femminile Cadetti al Trofeo delle Regioni.