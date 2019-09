Turismo: cuochi, pizzaioli, camerieri. Ecco tutte le offerte di lavoro in Provincia

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto Telefono 0564.416375 Fax 0564.416375 Mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca urgentemente, fino al 13 ottobre, un cameriere di sala con esperienza (cod 11267) e un barman con esperienza di cocktail (cod 11268). Si offre alloggio.

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca due cameriere ai piani con esperienza nel settore (cod 11269).

Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca, fino al 19 ottobre, un cameriere di sala almeno minima esperienza (cod 11278) e un barista con minima esperienza di cocktails (cod 11277). Si offre alloggio.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca, per assunzione a tempo indeterminato, un cuoco con esperienza (cod 11272), un aiuto cuoco (cod 11273), un pizzaiolo esperienza forno a elettrico (cod11274), e un cameriere di sala con esperienza (cod 11276), patente b e orario spezzato, no alloggio, e un lavapiatti solo serale (cod 11275).

Ristorante a Follonica ricerca un cuoco con esperienza pluriennale nel settore a tempo indeterminato, no alloggio, orario spezzato cucina di pesce (cod 11280).

Pizzeria a Grosseto ricerca, per 3-4 sere a settimana, un cameriere di sala max 29 anni, minima esperienza, e un aiuto cuoco/a con esperienza (cod 11284/11285).

Albergo a Grosseto ricerca cameriere di sala per i mesi di settembre/ottobre a chiamata con esperienza (cod 11295).

Albergo a Follonica ricerca, fino al 19 ottobre, camerieri di sala e aiuto cuochi con esperienza nel settore con vitto e alloggio con possibilità di inserimento per la stagione 2020 (cod11301 e 11302).

Pizzeria a Grosseto ricerca, per assunzione a tempo indeterminato, solo serale un cuoco/a con esperienza nel settore (cod 11307).

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Alberese ricerca un tuttofare di cucina con esperienza per la sera dalle 15 in poi e la domenica a pranzo full time per i mesi di settembre/ottobre, poi per i mesi invernali weekeend e da Pasqua la stagione. Patente b automunito (cod 11308).

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto valuta un’addetta al ricevimento da ottobre 2019 e per i mesi invernali a chiamata. Pat b automunita. Si richiede lingua inglese ed esperienza nel settore (cod 11313).

Struttura alberghiera nella zona di Scansano ricerca, per settembre/ottobre, un cameriere di sala part time 5 giorni a settimana, e una cameriera ai piani per 4 ore la mattina. No alloggio, patente b automuniti (cod 11314-11315).

Albergo a Roccastrada ricerca urgentemente una massaggiatrice in zona da settembre 2019 (cod11319).

Pizzeria a Grosseto ricerca un cuoco/a tempo indeterminato orario spezzato e una cameriera di sala con contratto a chiamata (cod 11323 e 11325).

Ristorante a Grosseto ricerca da settembre un tuttofare di cucina/lavapiatti con esperienza orario 9.30-10.30 per preparazioni e dalle 19 in poi a chiusura. Un giorno di riposo a settimana. Possibilità di contratto a tempo indeterminato (cod 11333).