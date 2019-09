A Campagnatico la semifinale di Dilettando

CAMPAGNATICO – Dilettando arriva per la prima volta a Campagnatico. Stasera (lunedì 02 settembre) alle ore 21 nello spazio di Poggio Nuovo, dove è allestita la sagra, si consumerà la seconda semifinale della edizione 2019 della trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv più frizzante dell’estate, voluta dalla amministrazione comunale con la preziosa collaborazione della ProLoco.

Sotto la guida di Carlo Sestini e del suo staff, composto da Paco Perillo, Luca Ceccarelli, Giada Ciarpi, Sara Maestosi, Lindsay La Mantia e Davide Denci si alterneranno quindici esibizioni, per oltre 60 concorrenti, che cercheranno di strappare gli ultimi tre biglietti per la finalissima di Grosseto del 7 settembre al teatro Moderno (ad ingresso libero e con aria condizionata presente). Non sarà un compito semplice per la giuria giungere a decretare il vincitore e gli altri due posti, a causa dell’altissima spettacolarità e qualità delle esibizioni semifinaliste.

“Quella che andremo a vivere sarà una serata eccezionale per Campagnatico e per tutto il comune – commenta il sindaco Andrea Grisanti -. E’ la prima volta che Dilettando giunge da noi e lo fa con uno dei momenti più significativi, l’ultimo prima della finalissima. Una iniziativa che ci permetterà anche di valorizzare il borgo e al contempo di dare una spinta alle iniziative anticipatorie del palio dell’8 settembre.” Sulla stessa linea anche il presidente della Proloco, Andrea Viani.

“E’ un grande onore poter ospitare questo evento che apre la settimana più importante per il paese di Campagnatico con il momento culmine del Palio dei Ciuchi di domenica 8 settembre. Siamo convinti che questa serata, che vedrà anche il ristorante della sagra aperto, darà ancora più lustro alle nostre iniziative e ai momenti che sono in programma, realizzati insieme all’Ente Palio, al Comune e alle contrade.”

La semifinale, oltre ai dilettanti in gara, vedrà come ospiti due cantanti del calibro di Lidia Di Paola e di Marshelle, artiste della casa di produzione milanese RM Production di Isabella Stasi. L’appuntamento tv con la semifinale di Campagnatico è previsto su Toscana Tv per giovedì 19 settembre alle 21,20 e in replica la domenica 22 alle 15, mentre su Siena Tv (canale 90) sabato 21 alle ore 21 e domenica 22 alle ore 13.