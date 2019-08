La piscina di via De Barberi cambia gestione: tutte le novità su corsi e iscrizioni

GROSSETO – La piscina provinciale di via dei Barberi ha cambiato gestione. Per la stagione sportiva 2019/2020 sarà gestita da Virtus Buonconvento SSD, che si occupa già di altri impianti natatori (attualmente 12) sia in Toscana che fuori regione. Precedentemente, la società è stata anche ex gestore delle piscine comunali di via Lago di Varano e via Veterani dello Sport nella stagione 2018/2019. Virtus Buonconvento SSD è attualmente impegnata nella piscina provinciale con i lavori di riqualificazione dell’impianto.

Sono già aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2019/2020, che potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19, ed il sabato dalle 9 alle 12.

L’apertura al pubblico per il nuoto libero è prevista per il 16 settembre con ampia fascia oraria. L’1 ottobre inizieranno tutte le altre attività previste: acquababy, acquaticità, nuoto ragazzi, nuoto adulti, openfitness, acquamamma, lezioni private, little mermaids and tritons e nuoto pinnato.