Carabinieri attenti all’ambiente: ecco l’auto ibrida per non inquinare

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – I Carabinieri di Castiglione della Pescaia hanno ricevuto in assegnazione dal Comando Legione Carabinieri Toscana un’autovettura ibrida Toyota Yaris. Il veicolo garantirà la possibilità di effettuare servizi perlustrativi quasi ad impatto zero, grazie alle proprie caratteristiche tecniche.

La Yaris fornita all’Arma è equipaggiata con tecnologia Full Hybrid Electric, in grado di erogare una potenza di 100 CV, che consente di viaggiare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica in città. Il sistema ibrido, grazie ad un cambio automatico, raggiunge livelli di consumi ed emissioni ai vertici della categoria con consumi pari a 27 Km/l; emissioni di anidride carbonica (CO2) di 84g/km, emissioni di ossidi di azoto (NOx) di 4,7 mg/km.

Dal 2017 è già in servizio presso la Stazione CC di Grosseto una Renault ZOE totalmente elettrica e ad emissioni zero, utilizzata per la perlustrazione del centro urbano.