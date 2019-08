Amazzone maremmana si qualifica per le Ponyadi di Roma

GROSSETO – Grande emozione e soddisfazione per il Centro ippico Ciam di Roselle che quest’anno, per la prima volta, parteciperà alle Ponyadi rappresentato dalla sua atleta Alissa Pii.

La gara di selezione che si è tenuta il 29 luglio scorso al centro ippico Lo Scoiattolo di Pontedera ha infatti decretato i dieci partecipanti della Regione Toscana nella categoria B90 a questo ambito evento che si terrà dal 28 al 31 agosto a Roma al Centro militare ottavo reggimento lancieri Tor di Quinto.

La giovane Alissa, che già in numerose occasioni ha dimostrato di possedere doti e predisposizione non comuni per la pratica di questo sport, si appresta ad affrontare una prova piuttosto impegnativa con grande determinazione, sostenuta dalle sue istruttrici Daniela Savio e Beatrice Tamagnone.