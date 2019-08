Un altro delfino morto nel mare della Maremma

ORBETELLO – Ancora un caso di delfino trovato morto spiaggiato in Toscana. È successo ieri alla Feniglia, Orbetello, dove è stato trovato un esemplare di Stenella. L’Agenzia Arpat fa sapere che sale a 36 il numero dei cetacei morti in Toscana dall’inizio dell’anno e il 19esimo solo dall’inizio di luglio.

Lo scorso anno sono stati trovati spiaggiati in Toscana 23 cetacei di cui 20 delfini, mentre nel 2017 furono 48 di cui 41 delfini. Dalle autopsie condotte su 8 delfini che si sono spiaggiati in Toscana negli ultimi mesi, 7 avevano lo stomaco completamente vuoto, quindi non si tratterebbe di plastica ingerita. Sembra che qualche patologia li abbia indeboliti al punto da non riuscire a nutrirsi e, di conseguenza, morire.

L’ipotesi della moria, avanzata nei giorni scorsi dalla biologa marina Sabina Airoldi del centro studi sui cetacei Tethys, è quella di un’epidemia di Morbillivirus.