La Gea rosa scalda i motori: le ragazze preparano l’esordio in Coppa

GROSSETO – S’avvicina l’inizio della stagione di basket femminile, che vedrà per la prima volta al via nel campionato di serie B una squadra grossetana, la Gea Basketball.

Le biancorosse maremmane, reduci dall’entusiasmante affermazione contro la corazzata Pielle Livorno nella finale playoff di serie C, torneranno sul parquet di via Austria sabato 21 settembre alle 18 per disputare la prima partita della Coppa Toscana contro il Basket Pontedera. Le ragazze del presidente David Furi sono state inserite in un girone che comprende anche la Pallacanestro San Miniato che la Gea affronterà sabato 5 ottobre alle 18,30 al Palasport di Ponte a Egola.

Ufficializzato dalla Fip anche il girone del campionato di serie B. Dodici le squadre partecipanti, otto toscane e quattro liguri: Pall.Femm.Costone Siena, Pall. Femm. Prato, Number 8 San Giovanni Valdarno, Basket Femminile Pontedera, Le Mura Spring Basketball Lucca, Avvenire 2000 Rifredi, Gea Basketball Grosseto, Pallacanestro Femminile Firenze, Amatori Pall. Savona, Polysport Basket Lavagna, Cestistica Spezzina, Mikah Savona.