Morti sul lavoro: sono 5 dall’inizio dell’anno in Maremma. Crescono gli incidenti: sono 1.157

FIRENZE – Dall’inizio del 2019 ad oggi, sono stati 21 in Toscana gli infortuni mortali sul lavoro. I dati forniti dall’Inail, relativi al primo semestre (gennaio-giugno), riportano in tutto 20 infortuni mortali, ai quali va aggiunto l’infortunio mortale di stamani a Castelfiorentino (in luglio non ce ne sono stati).

Facendo il raffronto tra il primo semestre 2018 e il primo semestre 2019, sia gli infortuni sul lavoro complessivi, che quelli mortali risultano in leggero calo.

Nel primo semestre 2018 gli infortuni sul lavoro complessivi sono stati 21.035; nel primo semestre 2019, sono stati 20.979, con un calo dello 0,27%.

Per quanto riguarda gli infortuni mortali: primo semestre 2018: 22; primo semestre 2019: 20; con un calo del 9,09%.

Qui sotto, in Documenti, il prospetto con i dati Inail 2018-2019, suddivisi per provincia e per mese di accadimento.

I dati in provincia di Grosseto – In totale in provincia di Grosseto, nei primi sei mesi del 2019, sono stati 1.157 gli infortuni sul lavoro con una crescita in percentuale dello 0,52%. Nello stesso periodo del 2018 erano stati 1.151. Cinque invece le vittime sul lavoro, un dato molto preoccupante perché rispetto al 2018 il numero è più che raddoppiato. Nei primi sei mesi dell’anno scorso infatti erano state due le persone che avevano perso la vita sul lavoro.