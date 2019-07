Test positivo per il Grosseto: buon gioco nonostante la sconfitta

GROSSETO – Risultato bugiardo per il Grosseto, che nella seconda amichevole estiva perde 2-1 con la Pianese tra le mura amiche del Carlo Zecchini. I tifosi presenti hanno potuto vedere buon gioco e individualità importanti da parte dell’undici allenato da mister Magrini, che a dieci minuti dalla fine ha rischiato di vincere la partita per poi capitolare, dopo l’annullamento del gol di Ciolli, con il classico contropiede. In tribuna anche Fabrizio Ravanelli, l’ex attaccante di Juventus e Lazio, sceso in Maremma per seguire il figlio.

In campo solito 4312, o 442 a rombo, con Barosi in porta e la collaudata coppia Ciolli–Gorelli in difesa. A sinistra Milani e a destra Polidori. Viligiardi davanti alla difesa, con Cretella e Da Pozzo mezze ali, mentre Frosinini qualche metro più avanti nel ruolo di trequartista dietro a Giani e Galligani. Un buon primo tempo che ha messo in mostra la solidità della difesa, soprattutto della coppia centrale, e buone individualità come ad esempio Da Pozzo in mezzo al campo e Giani in attacco. Ed è proprio l’ex Ponsacco a trovare il gol del vantaggio al 42’, battendo il portiere ospite e mandando i biancorossi a riposto con il morale alto.

Nella ripresa girandola di sostituzioni: Nunziatini tra i pali per Barosi, Mattia Ravanelli al posto di Gorelli, Pizzuto per Polidori, Fratini per Cretella e Boccardi per Frosinini. Al 14’ Nunziatini sugli scudi, con la doppia miracolosa parata che lascia invariato il punteggio. Continuano le sostituzioni e ad entrare sono anche Consonni, Sabatini e Sersanti. Al 17’ si vedono gli ospiti con la traversa di Vavassori, mentre al 28’ Boccardi delizia i presenti con un cross per la testa di Ravanelli, parato da Vitali. Alla mezz’ora la Pianese pareggia con la rete di Udoh King, riportando il risultato sull’1-1. Passano soltanto due minuti e il pubblico biancorosso si alza in piedi per applaudire il bellissimo gol di capitan Ciolli, annullato però per un presunto fuorigioco. Come nel più classico dei copioni al gol fallito segue il gol subito, arrivato due minuti più tardi con la firma di Fortune. In campo anche Villani e Loffredo. L’ultima emozione è nuovamente un colpo di testa di Ravanelli al novantesimo, che non trova però fortuna.

Prova, dunque, da valutare in maniera totalmente positiva per il Grosseto, che gioca a tratti un buonissimo calcio contro una squadra di Lega Pro. Domenica prossima contro il Montevarchi, ci si attende l’ennesimo passo avanti della truppa biancorossa.