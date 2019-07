Mobilità sostenibile: alla stazione di Capalbio le bici per arrivare in spiaggia e visitare il borgo

Continua l’attività dell’l’Associazione M.I.S.T.A. Mobilità Intermodale Sostenibile per la Tutela dell’Ambiente per favorire lo sviluppo su base locale e regionale di un territorio intelligente con interventi di miglioramento ambientale, turistico e sociale.

La collaborazione con il Comune di Capalbio e il contributo degli operatori locali, consentirà di offrire alla collettività servizi di noleggio a costi promozionali e la possibilità di usufruire di convenzioni con gli stabilimenti balneari della costa e le strutture di agriturismo della zona.

Sono previsti inoltre Tour accompagnati per il Giardino dei Tarocchi e in altri incantevoli siti maremmani. Il Team di operatori coinvolti fornirà agli utenti tutte le indicazioni necessarie per l’utilizzo di percorsi sicuri e l’assistenza necessaria… e prima di rientrare, un buon aperitivo allo storico Caffè Station 1987, accanto alla Stazione Ferroviaria, concluderà la giornata al meglio.