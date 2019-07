Sequestrate borse Gucci, Prada e Luois Vuitton. Blitz in spiaggia della municipale

FOLLONICA – Proseguono i controlli della Polizia municipale contro i venditori abusivi in spiaggia. A Follonica anche oggi gli agenti hanno sequestrato nuova merce. Si tratta, come già avvenuto in passato, di materiale contraffatto, borse Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Prada. marche del lusso italiano e straniero. Il sequestro penale è avvenuto nella zona del bagno La Pineta.