Le Gea girls salgono sul podio al torneo Rosa del Mare

GROSSETO – Prestigioso piazzamento per la formazione under 14 femminile della Gea Basketball Grosseto che chiude al terzo posto nel 2° torneo internazionale “Rosa del Mare” di Giulianova Lido. Nella finalina disputata venerdì pomeriggio le terribili ragazzine allenate da Luca Faragli hanno superato per 46 a 26 la formazione del Chieti, al termine di una partita tirata, che la Gea s’aggiudicata dilagando negli ultimi cinque minuti. Le biancorosse tornano così dall’Abruzzo con tre vittorie (Cento, Chieti 1, Chieti 2) e due sconfitte, contro Pescara e Geas Sesto San Giovanni, le squadre più attrezzate, che hanno disputato la finalissima.

La formazione della Gea: Rachele Di Stano, Giulia Faragli, Anna Landi, Sofia Tanganelli, Alice Panella, Linda Vinci, Celeste Saccardo, Melissa Picchianti, Margherita Pepi, Sara Rinaldi. All. Luca Faragli, assistente Benedetta Di Stano; dirigente accompagnatore Cristina Laurenti.