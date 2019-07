La Compagnia Maremmana brilla nelle gare in tutta le penisola

GROSSETO – Prosegue con successo la stagione della Compagnia Maremmana Arcieri, con gli atleti grossetani impegnati in vari tornei lungo tutto lo stivale.

Tra i vari appuntamenti spicca il 17° memorial Gino Mattielli che si è svolto a Cagliari in occasione della Coppa delle Regioni 2019 per il tiro alla targa e il tiro di campagna Hunter & Field. Circa 300 gli atleti provenienti dalle ventuno regioni che hanno partecipato all’evento, tra cui Lorenzo Corraro della Compagnia Maremmana Arcieri, che ha gareggiato per la regione Toscana nella divisione di arco olimpico maschile, categoria allievi. Presenti i tecnici regionali toscani Fabio Bibiani, Andrea Falcinelli, Fabio Ticci e Gino Focacci. Nell’arco olimpico del tiro alla targa la Toscana è arrivata al secondo gradino del podio nei 60 metri grazie alla squadra composta da Lorenzo Corraro, con 319 punti, e Alice Ravoni (299 punti), che ha vinto l’argento contro l’Emilia Romagna. Nella classifica finale delle regioni la Toscana è riuscita a salire sul podio aggiudicandosi il bronzo con 4769 punti vincendo contro il Piemonte. Al primo posto la Lombardia, mentre al secondo l’Umbria.

In concomitanza della Coppa delle Regioni, sempre a Cagliari, si è conclusa anche la terza ed ultima tappa del Trofeo Doni, in cui la Toscana ha conquistato l’oro arrivando sul primo gradino del podio con 1581 punti. Nella classifica generale del trofeo giovanile, vinto dall’Emilia Romagna, la Toscana si è piazzata al quinto posto con 7535 punti.

Si è concluso anche un altro importante appuntamento con il tiro con l’arco che riguarda le categorie giovanili: si è svolta infatti a Venaria Reale, in provincia di Torino, la decima fase nazionale del Trofeo Pinocchio 2019. Quest’ultima fase di gara dedicata ai giovani arcieri tra i 9 e i 13 anni è stata organizzato dall’A.S.D. Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ed ha contato sulla linea di tiro ben 230 atleti. Tutta al femminile la partecipazione della Compagnia Maremmana Arcieri a rappresentare la regione Toscana, con le due piccole arciere di arco olimpico Chiara Sardella, categoria ragazze seconda media, e Ilaria Tognozzi, ragazze prima media. Qualificatesi nelle prime due tappe del trofeo, le due giovani arciere hanno ottenuto buoni risultati anche in questa fase finale, piazzandosi rispettivamente al settimo e al sedicesimo posto, con 423 e 431 punti.

Si è piazzata molto bene anche la regione Toscana nonostante abbia gareggiato con un atleta in meno rispetto al previsto. Nella classifica delle regioni, infatti, la Toscana ha ottenuto il decimo posto con 4753 punti totali, ottenuti sommando i punteggi dei tredici atleti in gara.