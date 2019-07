La Luna apre il concerto di Bobo Rondelli e presenta i suoi inediti

MASSA MARITTIMA – La Luna, nota cantautrice follonichese, venerdì prossimo aprirà il concerto a Bobo Rondelli, presentando in anteprima i nuovi brani dell’ep, che uscirà in autunno, ed il singolo “Niente succede”, attualmente in tutte le principali classifiche radiofoniche italiane. Fino a giovedì l’artista toscana sarà impegnata in tour radio in Lombardia, per poi tornare il 12 luglio proprio in occasione dell’evento con Rondelli in piazza Cavour a Massa Marittima.

La Luna è una band elettro-pop e alternative formatasi nel 2014 da un bisogno della cantautrice Luna (cantante del gruppo) di sperimentare nuove sonorità ed approcci musicali. Il primo singolo ‘Il giro del mondo’ del 2010 porta la firma del produttore Alex Marton.

L’ultimo ep prima di questa nuova uscita porta la firma di Luca Vicini, bassista dei Subsonica, il quale inizierà con Luna una collaborazione che porterà al lancio, nel 2017, di tre singoli: “Limitation”, “Follow the signs” e “Cold like a stone”, questo’ ultimo condiviso con la Ego Music Italia.

Dal 2018, di nuovo insieme ad Alex Marton, scrivono “Niente Succede”, primo singolo in italiano dopo l’esperienza torinese, che parla proprio dell’immobilità umana sempre più consapevole e del perseverare nei soliti errori che il genere umano compie ormai da secoli dando ad ogni battaglia un nuovo nome ma ricreando sempre le stesse dinamiche. Presenti su tutte le piattaforme social e digital-store.

La Luna è composta da Luna Topi (voce, chitarra), Alessio “Trauma” Dell’Esto (basso), Gabriele Bazzechi (batteria), Filippo Scandroglio (chitarra) .