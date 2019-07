MAGLIANO IN TOSCANA – Aggiornamento ore 18.30: Per evitare altre interruzioni del traffico ferroviario è stato deciso che una squadra dei Vigili del fuoco di Grosseto rimarrà nella zona dell’incendio per fare bonifica per tutta la notte.

Se sarà necessario, l’opera di bonifica proseguirà per tutta la giornata di domani. E nel caso ci dovesse essere ancora pericolo di ripresa dell’incendio lungo il tratto ferroviario anche nella giornata di martedì. Intanto alle 16.41 è stata riattivata la linea ferroviaria.

News ore 16.30: Sono tre squadre le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco che stanno operando sul luogo dell’incendio lungo la linea ferroviaria fra Fonteblanda e Rispescia. Sul posto ci sono otto mezzi. Per consentire le operazioni di spegnimento è stato fermato il traffico ferroviario con il distacco della linea elettrica. Sul posto squadre dei volontari, ente Parco e tecnici delle ferrovie. Percorribile la statale Aurelia.

News ore 15.16: È ripartito nuovamente l’incendio che due giorni fa ha briciato chilometri di campi e sterpaglie lungo la ferrovia, tenendo in scacco viaggiatori e automobilisti che transitavano sull’Aurelia.

Sono stati i Guardiaparco del parco della Maremma a dare l’allarme. Le fiamme stanno bruciando poco prima del sottopasso del Collecchio, in direzione Roma, lungo la scarpata della Ferrovia. Anche ieri un incendio aveva nuovamente interessato la zona. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. È stata richiesta l’interruzione dell’energia elettrica sulla linea ferroviaria.