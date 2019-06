“Science Camp”: una settimana di laboratori per scegliere la scuola superiore

GROSSETO – Gioca d’anticipo con la scienza, è l’iniziativa messa in campo dall’Istituto Fossombroni per gli studenti che, nel prossimo anno scolastico, frequenteranno le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. L’evento “Science Camp” è in programma dal 2 al 6 settembre presso l’istituto di via Sicilia, con orario dalle 9 alle 13,30, e ha lo scopo di accompagnare ragazzi interessati all’ambito scientifico nello svolgimento di alcuni laboratori che arricchiranno le competenze degli studenti, permetteranno di avere un primo approccio con il metodo Ibse, basato sull’investigazione e lo stimolo alla formulazione delle domande. Inoltre verrà favorito il lavoro di gruppo e, durante l’iniziativa, ci sarà la possibilità di conoscere le peculiarità del Liceo delle scienze applicate Fossombroni.

I laboratori che saranno svolti riguarderanno: fisica (esperienze sulla meccanica, termodinamica, elettromagnetismo), scienze (geologia, scienze naturali), matematica (giochi di logica, approfondimenti di nuclei tematici), inglese (Clil e giochi linguistici), seconda lingua straniera (europea e internazionale), informatica (robotica e programmazione), economica (giochi di ruolo in ambito economico).

Durante la settimana è prevista anche un’uscita didattica riguardante le tematiche affrontate nei vari laboratori. Le domande di iscrizione sono disponibili presso l’istituto Fossombroni o sul sito della scuola all’indirizzo www.isisfossombroni.it.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 20 giugno. Per info 0564-484801.