Calcio: la stagione è in archivio, ora parte il totoallenatori!

Con la vittoria della Champions League da parte del Liverpool si può dire che la stagione del grande calcio sia ormai definitivamente terminata, almeno per quanto riguarda i club. Per i maniaci del pallone sarà comunque un’estate caldissima in campo, con la Coppa del Mondo Femminile, gli Europei Under 21, i Mondiali Under 20 e la Coppa America, ma anche fuori, soprattutto grazie al calciomercato. E rispetto al passato, in cui i tifosi magari sognavano il grande colpo tra i bomber di razza, quest’anno si “rischia” che i grandi protagonisti siano gli allenatori: già, perché la decisione della Juve di liberare Allegri potrebbe innestare un vortice incredibile di tecnici. Innanzitutto, c’è da capire se effettivamente sia Sarri il promesso sposo della Vecchia Signora. Per i bookmakers ci sono pochi dubbi in merito: la Snai ha addirittura bloccato le giocate, mentre William Hill ed Eurobet quotano l’ex Napoli rispettivamente a 1,4 e 1.75 – consulta la lista dei bonus scommesse per approfittare di queste giocate.

Dovesse realmente cambiare panchina, Sarri aprirebbe un baratro su quella del Chelsea: pare che il favorito sia l’ex indimenticato Frankie Lampard, che a Stamford Bridge ha lasciato ricordi indelebili da giocatore. Attenzione, però, anche ad Allegri: ai Blues il Made in Italy va sempre di moda e poi quasi sempre si è rivelato vincente. In chiave Allegri da monitorare sempre la situazione in casa Barcellona: Valverde sembrava saldamente ancorato alla panca blaugrana, ma prima l’eliminazione in Champions per mano del Liverpool e poi la sconfitta in Coppa del Re contro il Valencia hanno dato un grande scossone. Per ora la società lo ha confermato, per ora…

Sempre restando in Spagna, non sembra essere certa nemmeno la posizione di Zinedine Zidane, appena tornato al capezzale del Real Madrid ma già finito in rotta di collisione con l’ingombrante presidente Florentino Perez per alcune strategie di mercato della società. La Juve continua a sperare, ma l’eventualità di un ritorno di Zizou a Torino è talmente remota che gli esperti non la quotano neanche. Nonostante le smentite, invece, resiste la candidatura di Pep Guardiola per la panchina bianconera: per Eurobet il catalano ha addirittura più possibilità di Sarri di guidare la Juve nella prossima stagione (1.5), mentre William Hill ci crede un po’ meno (2.75). Resiste tra i potenziali candidati anche Josè Mourinho, sebbene la quota si sia alzata non poco negli ultimi tempi (11 su Eurobet, 19 su William Hill).Rimanendo sulle curiosità, tra i papabili di Andrea Agnelli secondo Eurobet ci sarebbero anche Rino Gattuso e Luciano Spalletti: puntando un euro se ne vincono ben centouno!

In Italia, però, ci sono altre due prestigiose panchine ancora libere: in rigoroso ordine di classifica dell’ultimo campionato, la prima è quella del Milan ormai orfano di Gattuso, la seconda è quella della Roma, che non ha confermato Ranieri nonostante l’ottimo finale di stagione. Per quella rossonera il principale favorito sembrava essere Simone Inzaghi, ormai ad un passo dal rinnovo con la Lazio, mentre la Roma dovrebbe essersi orientata su Nuno Fonseca, tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk (con l’attuale allenatore del Sassuolo De Zerbi come piano B). Proprio l’ex romanista Di Francesco, invece, è l’alternativa più credibile per la panchina del Milan: Giampaolo permettendo, però, che stando alle cronache recenti sembra balzato in pole. A breve, comunque, si saprà tutto, anche perché il periodo dei ritiri è già dietro l’angolo…