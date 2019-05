I negozi di vicinato ai tempi dei social: un corso per coniugare shopping e turismo

MARINA DI GROSSETO – Cambia la comunicazione, cambia la vita dei cittadini e cambia anche il marketing e la promozione delle attività commerciali. Per questo Confesercenti, grazie al contributo della Regione Toscana, ha organizzato un corso gratuito dal titolo “Quando il turismo incontra lo shopping: comunicazione, social media, e web marketing management”.

Il corso era diretto agli imprenditori e ai dipendenti dei negozi di Marina di Grosseto: 16 ore di web marketing, otto di comunicazione, 16 di inglese, per aziende 2.0. 27 gli iscritti, che sono rimasti particolarmente soddisfatti delle materie insegnate e dell’opportunità di aggiornamento gratuita offerta da Cescot Confesercenti.

Per avere informazione sui corsi Cescot Confesercenti è possibile telefonare al numero 0564.438803 (o 0564.438809) o recarsi alla sede Confesercenti in via de Barberi a Grosseto.