Edilizia: al via il corso di formazione gratuito dell’Ance. Ecco come partecipare

GROSSETO – La Regione Toscana con l’Agenzia formativa Scuola edile grossetana, in partenariato con l’Ente unico Scuola edile-Cpt della Provincia di Livorno e l’Ente scuola edile Cpt di Lucca, promuovono il corso di qualifica a frequenza gratuita denominato: Ecowalls operatore edile specializzato per 10 allievi che si svolgerà nel periodo luglio 2019/Aprile 2020.

“L’intervento formativo – afferma Mauro Carri, direttore dell’Ance – della durata complessiva di 514 ore, vuole formare un lavoratore in grado di eseguire in particolare la posa dei pavimenti e dei rivestimenti, la preparazione di malte e collanti, l’intonacatura delle superfici e altre operazioni di finitura edilizia, la realizzazione di opere murarie e altre lavorazioni connesse. Attenzione particolare sarà dedicata a interventi di manutenzione e ristrutturazioni, tenendo in considerazione lavorazioni eseguite a regola d’arte, forme di risparmio energetico, materiali a “filiera corta”, collegati ad incentivazioni regionali e nazionali”.

Il corso, programmato per incentivare il sostegno all’occupazione, è rivolto a: cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale.

Il termine per le iscrizioni è il 5 luglio 2019. Il corso si svolgerà nella sede dell Scuola edile grossetana, in via Monterosa. Per informazioni: info@scuolaedilegrossetana.it